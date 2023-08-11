Посол Азербайджана на Украине Мардалиев заявил о поддержке Украины и новой помощи террористам

Официальный Баку намерен оказывать киевскому режиму всяческую помощь в рамках вооружённого конфликта с Россией, следует из сегодняшнего заявления посла Азербайджана на Украине Сеймура Мардалиева. Он проинформировал об этом на переговорах с замглавы МВД Украины Богданом Драпятым, сообщает портал EADaily.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Мардалиев выразил восхищение мужеством и стойкостью в отпоре "российской агрессии".

"Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования, — подчеркнул посол. — Мы уже взяли на себя политические обязательства относительно помощи Украине".

По словам Мардалиева, азербайджанское правительство намерено оказывать помощь режиму Владимира Зеленского в следующих направлениях: реабилитация военнослужащих, медико-психологическая реабилитация пострадавших детей, поддержка энергетической отрасли и послевоенное восстановление государства.