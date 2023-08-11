Официальный Баку намерен оказывать киевскому режиму всяческую помощь в рамках вооружённого конфликта с Россией, следует из сегодняшнего заявления посла Азербайджана на Украине Сеймура Мардалиева. Он проинформировал об этом на переговорах с замглавы МВД Украины Богданом Драпятым, сообщает портал EADaily.
Мардалиев выразил восхищение мужеством и стойкостью в отпоре "российской агрессии".
"Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования, — подчеркнул посол. — Мы уже взяли на себя политические обязательства относительно помощи Украине".
По словам Мардалиева, азербайджанское правительство намерено оказывать помощь режиму Владимира Зеленского в следующих направлениях: реабилитация военнослужащих, медико-психологическая реабилитация пострадавших детей, поддержка энергетической отрасли и послевоенное восстановление государства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.