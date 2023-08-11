Совбез ООН призывает Россию вывести свои войска из Грузии

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По случаю 15-й годовщины грузино-осетинской войны официальные представители стран, входящих в Совбез ООН, выступили с призывом к Российской Федерации. Москву попросили в полном объёме выполнить свои обязательства и вывести с территории Грузии армию, сообщает EADaily.

Фото: kremlin.ru

Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров за закрытыми дверями представителей властей Соединённых Штатов, Албании, Великобритании, Японии, Франции и Мальты.

Стороны акцентировали внимание на том, что твёрдо намерены подтверждать суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии в её границах, которые признаны на международном уровне.

"Осуждаем жестокое вторжение России, военную мобилизацию на местах и ​​эффективный контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, — констатировал постпред Албании при ООН Ферит Ходжа. — Ещё раз осуждаем постоянные провокации России, происходящие параллельно с неоправданной агрессией Российской Федерации против Украины".

Напомним, в августе 2008 года грузинские военные в очередной раз напали на территорию Южной Осетии. Цхинвал подвергся тогда массированному обстрелу из "Градов". Погибло много мирных граждан.