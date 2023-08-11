Встреча глав Генштабов стран ECOWAS по Нигеру состоится в Гане на следующей неделе

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Главы Генштабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) встретятся уже на следующей неделе, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию в мятежном Нигере. Местом проведения собрания стала столица Ганы Аккре.

Фото: newizv.ru

Ранее RFI называло 12 августа как дату проведения заседания.

Известно, что на предстоящей встрече представители стран-участниц ECOWAS продолжат разработку плана, идея которого была официально утверждена на саммите ECOWAS в Абудже 10 августа.

Напомним, ранее стало известно о скором начале лидерами ECOWAS военной операции в Нигере. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что страны-участницы в незамедлительном темпе будут обсуждать важные детали для реализации наступления.