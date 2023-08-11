Украинский лидер Владимир Зеленский ничего не сможет сделать, чтобы защитить Киев. В этом уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Офицер считает, что велика вероятность того, что украинскую столицу придётся эвакуировать.
"Зеленский прав, у него большие проблемы. Киев может быть близок к эвакуации, они не могут противостоять ракетам и дронам", — отметил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Полковник напомнил, что Запад уже передал Киеву большое количество систем ПВО и ракет, однако у украинской армии их уже почти не осталось, а западные партнёры не в состоянии поставлять украинцам боеприпасы и оружие с такой скоростью.
По мнению Макгрегора, Киев оказался почти беззащитен перед ударами ВС РФ, а Зеленский ничего не может с этим поделать. При этом полковник посоветовал украинскому президенту не рассчитывать на помощь НАТО, потому что с тысячью российских ракет не справится даже Альянс.
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