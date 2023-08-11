Офицеры украинской армии домогаются женщин-сослуживцев. Об этом заявила сержант Надежда Гарань. Она рассказала, что была вынуждена уйти из своего подразделения, поскольку на "вершине пищевой цепи" там находился человек, который приставал к женщинам.
"Он говорил, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлёт их мужей на смерть", — сказала Гарань в беседе с Guardian.
Кроме того, сержант отметила, что военнослужащие угрожали отправить женщин в психиатрические больницы, если они попытаются рассказать об изнасилованиях.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала жалобу сержанта и подчеркнула, что планирует встретиться с пострадавшей для дальнейшего разбирательства.
"Подобные вещи неприемлемы. С женщиной нельзя так обращаться", — заявила Маляр.
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