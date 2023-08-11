Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение о том, что мир столкнётся с серьёзными изменениями уже в 2024–2025 годах. Эти события непременно отразятся на взаимоотношениях со странами Запада, сообщили в пресс-службе президента республики.
Лукашенко напомнил о поручении, которое он дал в июле правительству и внешнеполитическому ведомству: предложить Западу план добрососедских отношений, стабильности и мира.
Обстановку в регионе сейчас Польша нагнетает, по словам Лукашенко, не сама по себе: её подталкивает к этому Вашингтон.
"Но поляки — люди не глупые. Это наши люди, славяне, — подчеркнул президент Белоруссии. — Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим".
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