Лукашенко: серьёзные изменения ожидают весь мир в 2024-2025 годах

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Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил мнение о том, что мир столкнётся с серьёзными изменениями уже в 2024–2025 годах. Эти события непременно отразятся на взаимоотношениях со странами Запада, сообщили в пресс-службе президента республики.

Фото: сайт президента Белоруссии

Лукашенко напомнил о поручении, которое он дал в июле правительству и внешнеполитическому ведомству: предложить Западу план добрососедских отношений, стабильности и мира.

Обстановку в регионе сейчас Польша нагнетает, по словам Лукашенко, не сама по себе: её подталкивает к этому Вашингтон.

"Но поляки — люди не глупые. Это наши люди, славяне, — подчеркнул президент Белоруссии. — Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим".