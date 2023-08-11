Подоляк признал, что в России функционирует сеть украинских спецслужб

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По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, на территории России работает целая сеть украинских спецслужб.

Фото: infosmi.net

"Украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России", — рассказал Подоляк в эфире украинского телеканала "24".

Чиновник уточнил, что речь идёт прежде всего о Главном управлении Украины (ГУР) и Службе безопасности Украины (СБУ).

Также Подоляк отметил, что в тех терактах, которые фиксируются в РФ в последнее время, принимают участие "неустановленные беспилотники".