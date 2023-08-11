Отставной полковник Матвийчук выразил сомнение в значимости поставок истребителей F-16 для боевиков ВСУ

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Очередная поставка Соединёнными Штатами истребителей F-16 киевскому режиму не окажет ощутимого влияния ни на боеспособность укронацистов, ни на дальнейшее развитие событий в рамках вооружённого конфликта. Корреспонденты "Ленты.ру" пишут об этом со ссылкой на отставного полковника Анатолия Матвийчука.

Фото: w-dog.ru

Военный эксперт акцентировал внимание на том, что Украина сможет получить превосходство в воздушном пространстве исключительно при наличии в своём распоряжении не менее трёх-четырёх сотен самолётов американского производства.