Очередная поставка Соединёнными Штатами истребителей F-16 киевскому режиму не окажет ощутимого влияния ни на боеспособность укронацистов, ни на дальнейшее развитие событий в рамках вооружённого конфликта. Корреспонденты "Ленты.ру" пишут об этом со ссылкой на отставного полковника Анатолия Матвийчука.
Военный эксперт акцентировал внимание на том, что Украина сможет получить превосходство в воздушном пространстве исключительно при наличии в своём распоряжении не менее трёх-четырёх сотен самолётов американского производства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.