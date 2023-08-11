Балицкий: Запорожская область станет форпостом на юге России

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По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, этот регион должен превратиться в форпост России на Днепре.

Фото: РБК

Балицкий рассказал, что власти региона активно к этому готовятся, создав десятилетнюю программу его развития.

"Мы создали не только программу, но и целый концепт. Учитывая, что Запорожская область на сегодняшний день является приграничной областью, можно даже сказать буферной, наши новые-старые земли сегодня пока являются, можно сказать, форпостом России на Днепре", — сказал Балицкий в разговоре с РИА Новости.

Чиновник отметил, что власти региона ставят во главу угла безопасность во всех её проявлениях — физическую, продовольственную, экономическую.

Балицкий подчеркнул, что власти делают ставку на государственную роль в экономическом развитии области, планируя передавать колхозы, фермерские хозяйства и земли, которыми раньше владели украинские националисты, государству, а государство, в свою очередь, будет передавать их на основе государственно-частного партнёрства какому-то конкретному фермеру.

Таким образом государство сможет сохранять контроль за большей частью собственности в регионе, заключил врио главы области.