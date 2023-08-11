Правительство Соединённых Штатов, преследуя личную выгоду, активно занимается в настоящее время захватом космических ресурсов и подрывом мира в космосе, следует из сегодняшнего заявления пресс-службы китайского МИД.
В сообщении внешнеполитического ведомства КНР говорится о том, что космическое пространство определено в документации Вашингтона в качестве "территории для сражений" и как приоритетная сфера развития военной мощи государства.
Официальный Пекин предъявил Белому дому обвинения в заметно обострившейся космической гонке вооружений.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.