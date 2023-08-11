Китай обвинил США в захвате космических ресурсов ради собственной выгоды и подрыве мира

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Правительство Соединённых Штатов, преследуя личную выгоду, активно занимается в настоящее время захватом космических ресурсов и подрывом мира в космосе, следует из сегодняшнего заявления пресс-службы китайского МИД.

Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

В сообщении внешнеполитического ведомства КНР говорится о том, что космическое пространство определено в документации Вашингтона в качестве "территории для сражений" и как приоритетная сфера развития военной мощи государства.

Официальный Пекин предъявил Белому дому обвинения в заметно обострившейся космической гонке вооружений.