Бывший лидер запрещённой на Украине Компартии Пётр Симоненко обвиняется в поддержке специальной военной операции ВС РФ и призывах к захвату власти в стране.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.
По данным украинских силовиков, политик "лично встречал, а затем расквартировал в собственном доме" бойцов российского спецназа в 2022 году, а затем попросил высшее военно-политическое руководство России об эвакуации.
Прибыв в РФ, утверждает СБУ, Симоненко занял пост зампредседателя организации, подконтрольной КПРФ и в развёрнутой "публичной кампании" активно поддерживал политику Кремля.
Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что был мобилизован, несмотря на ампутированный палец, а затем брошен на передовую.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.