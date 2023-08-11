Экс-главе Компартии Украины СБУ предъявило обвинение в призывах к захвату власти

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Бывший лидер запрещённой на Украине Компартии Пётр Симоненко обвиняется в поддержке специальной военной операции ВС РФ и призывах к захвату власти в стране.

Фото: страница СБУ в facebook. com

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

По данным украинских силовиков, политик "лично встречал, а затем расквартировал в собственном доме" бойцов российского спецназа в 2022 году, а затем попросил высшее военно-политическое руководство России об эвакуации.

Прибыв в РФ, утверждает СБУ, Симоненко занял пост зампредседателя организации, подконтрольной КПРФ и в развёрнутой "публичной кампании" активно поддерживал политику Кремля.

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что был мобилизован, несмотря на ампутированный палец, а затем брошен на передовую.