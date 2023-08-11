Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
После ограничения ввоза компьютеров Индия может принять схожие меры для принтеров и камер
Собянин: упавшие в Москве обломки беспилотника не вызвали серьёзных разрушений
Упавший на Карамышевской набережной в Москве беспилотник летел над руслом реки
Число жертв в результате оползня в Грузии возросло до 22
Лайма Вайкуле заявила, что не тратит на мысли о России "даже минуты времени"
Киргизия прекратила подачу воды для полива на юг Казахстана
Китай обвинил США в захвате космических ресурсов ради собственной выгоды и подрыве мира
Суд постановил взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода и его партнёров 1,5 млрд рублей
МО: подавленный средствами РЭБ беспилотник потерпел крушение в лесу на западе Москвы

Экс-главе Компартии Украины СБУ предъявило обвинение в призывах к захвату власти

0:54
Мир

Бывший лидер запрещённой на Украине Компартии Пётр Симоненко обвиняется в поддержке специальной военной операции ВС РФ и призывах к захвату власти в стране.

Экс-главе Компартии Украины СБУ предъявило обвинение в призывах к захвату власти
Фото: страница СБУ в facebook. com

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

По данным украинских силовиков, политик "лично встречал, а затем расквартировал в собственном доме" бойцов российского спецназа в 2022 году, а затем попросил высшее военно-политическое руководство России об эвакуации.

Прибыв в РФ, утверждает СБУ, Симоненко занял пост зампредседателя организации, подконтрольной КПРФ и в развёрнутой "публичной кампании" активно поддерживал политику Кремля.

Ранее попавший в плен украинский военный рассказал, что был мобилизован, несмотря на ампутированный палец, а затем брошен на передовую.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленский занервничал: фронт под Купянском посыпался

Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.

ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил
Дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Небольшой дрон с надписью SOS приземлился возле жилого дома в Москве
Три крупных немецких автобренда "возвращаются" в Россию. Но по факту это уже не немцы
Пересильд не летала в космос, потому что Земля плоская — Юрий Лоза
ВС РФ близки к взятию Купянска. Для второго Бахмута у ВСУ нет сил Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Мы подставим себя": нетронутые бригады ВСУ угрожают наступлению РФ, заявил Кнутов
WSJ: Байден сделал крупный подарок Путину
Байден случайно раскрыл правду об Украине своим высказыванием о Путине
Байден случайно раскрыл правду об Украине своим высказыванием о Путине
Последние материалы
Сивков: "Предупреждаю, будьте бдительны, готовится измена"
Авиавласти региона закрыли воздушное пространство над Калугой из-за угрозы атаки БПЛА
Полёт БПЛА, взорвавшегося в районе Карамышевской набережной, попал на видео
Интерес к российскому заводу Hyundai проявили две компании
"Кодекс чести" советского хулигана: какими были негласные правила улиц СССР
Глава МИД Украины Кулеба: подвижек в посредничестве Ватикана нет
АвтоВАЗ сохранит прежние цены на базовые модели своих автомобилей
Дрон упал на Карамышевской набережной в районе Москва-реки
РЖД продолжают плановую адаптацию ОС "Аврора" для рабочих гаджетов сотрудников
Председатель ОБСЕ Османи призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников