Разведка Новой Зеландии объявила о серьёзных угрозах вмешательства Китая, России и Ирана

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Сотрудники разведслужбы Новой Зеландии впервые ознакомили мировое сообщество с открытым докладом с оценками угроз, в числе которых фигурирует "вмешательство" со стороны Российской Федерации, КНР и Ирана, сообщают корреспонденты RNZ.

Фото: Википедия

Перечисляя главные для себя вызовы, власти Новой Зеландии указали на заметное падение доверия общественности, глобальную конкуренцию, существенное расширение технических инноваций и очевидную экономическую нестабильность во всём мире.

"Доклад подчёркивает активность трёх стран, в особенности: КНР, Исламской Республики Иран и России", — констатировали сотрудники новозеландской разведки.