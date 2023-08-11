Сотрудники разведслужбы Новой Зеландии впервые ознакомили мировое сообщество с открытым докладом с оценками угроз, в числе которых фигурирует "вмешательство" со стороны Российской Федерации, КНР и Ирана, сообщают корреспонденты RNZ.
Перечисляя главные для себя вызовы, власти Новой Зеландии указали на заметное падение доверия общественности, глобальную конкуренцию, существенное расширение технических инноваций и очевидную экономическую нестабильность во всём мире.
"Доклад подчёркивает активность трёх стран, в особенности: КНР, Исламской Республики Иран и России", — констатировали сотрудники новозеландской разведки.
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