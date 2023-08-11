Глава МИД Украины Кулеба: подвижек в посредничестве Ватикана нет

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выступил с заявлением о том, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо подвижки в посредничестве Ватикана по разрешению вооружённого конфликта мирным путём.

Фото: eurointegration.com.ua

Однако, Кулеба акцентировал внимание на том, что приглашение киевского режима папе Римскому Франциску прибыть на Украину по-прежнему продолжает оставаться в силе. Таким образом руководитель внешнеполитического ведомства ответил на вопрос журналиста испанской газеты Mundo о том, появились ли новости о мирном посредничестве Ватикана.

Напомним, Владимир Зеленский выражал ранее надежды на дискуссию с папой Римским на тему поддержки инициированной Киевом "формулы мира", ориентированной на разрешение конфликта.