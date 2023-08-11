19Fortyfive: учения Белоруссии на границе с Литвой и Польшей усилили напряжённость в НАТО

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Белоруссия проводит военные учения неподалёку от литовско-польской границы. Действия Минска — опасное предзнаменование для Североатлантического альянса, сообщает 19Fortyfive.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

По словам военного эксперта Питера Сучиу, Польша и Литва были вынуждены усилить безопасность на границах в ответ на белорусские учения.

"Близкий союзник России, Белоруссия, начала в понедельник военные учения недалеко от границы с членами НАТО — Польшей и Литвой, что ещё больше усилило и без того сильную напряжённость", — подчеркнул автор статьи.

Ранее французский политик Флориан Филиппо допустил начало мировой войны из-за переброски польских войск к белорусской территории. Он считает, что НАТО будет вынуждена поддержать Варшаву, если власти Польши решат развязать боевые действия.