Экс-разведчик ВС США Риттер назвал причину больших потерь ВСУ: не самые лучшие бойцы

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Украинская армия продолжает нести тяжелейшие потери в ходе своих наступательных действий. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Офицер напомнил, что российский президент Владимир Путин говорил, что среди ВСУ потери в десять раз больше, чем у военных ВС РФ.

Риттер подчеркнул, что на некоторых участках эти цифры ещё больше, потому что Киев пытается сделать то, что ему сделать в принципе не под силу.

Самая главная причина таких больших потерь с украинской стороны — это недостаточная подготовка и нехватка опыта на поле боя.

"Украинцы далеко не самые лучшие бойцы. Многие из тех, кого отправляют на передовую, проходят только 21-дневную базовую подготовку", — заключил Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.