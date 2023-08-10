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Трамп назвал Байдена сумасшедшим

1:52
Мир

Бывший президент США Дональд Трамп активно высказывает свое мнение о действующем американском лидере Джо Байдене, описывая его как "сумасшедшего". Свои замечания он опубликовал в профиле социальной сети Truth Social.

Трамп назвал Байдена сумасшедшим
Фото: РБК

Трамп утверждает, что Джо Байден не только лишен компетенции, но и страдает утратой рассудка. В своем посте он пишет:

"Я уверен, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума."

Неоднократно Трамп критиковал миграционную политику, проводимую администрацией Байдена. Он выразил недовольство по поводу использования "министерства юстиции и ФБР в качестве оружия". В своих замечаниях он указывает на негативные последствия такой политики и подчеркивает, что она вредит интересам страны.

Дональд Трамп не оставляет сомнений в своей оценке действий Джо Байдена. По его словам, США столкнулись с "ментальной катастрофой, которая ведет страну в ад". Он высказывает опасения относительно последствий подобных решений и действий для будущего нации.

Трамп уже ранее подвергал действующую администрацию Байдена острой критике, особенно в свете миграционной политики. Он утверждал, что при Байдене США стали "свалкой", а американские города оказались переполненными бездомными, наркоманами и жестокими преступниками.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп уже в ноябре 2022 года объявил о своих намерениях бороться за высший государственный пост. В то время как Байден заявил о своем намерении переизбираться в апреле текущего года. Это создает интересную политическую динамику в стране.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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