Иран и США достигли соглашения в сделке по обмену заключенными

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Иран и США согласовали сделку по обмену заключенными, также Тегеран получит доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов на гуманитарные цели. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомителей.

Фото: Fotodom.ru

Согласно источнику, Вашингтон добился освобождения пяти американцев, а в Иран вернется трое заключенных. Также Тегеран настоял на разморозке своих нефтяных доходов на сумму около 6 миллиардов долларов.

По словам адвоката одного из американских заключенных переговоры шли более двух лет. За это время удалось согласовать меру пресечения в виде домашнего ареста для пяти человек. Он назвал это достижение "важным событием".