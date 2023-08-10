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Иран и США достигли соглашения в сделке по обмену заключенными

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Мир

Иран и США согласовали сделку по обмену заключенными, также Тегеран получит доступ к замороженным активам в размере 6 миллиардов долларов на гуманитарные цели. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомителей.

Иран и США достигли соглашения в сделке по обмену заключенными
Фото: Fotodom.ru

Согласно источнику, Вашингтон добился освобождения пяти американцев, а в Иран вернется трое заключенных. Также Тегеран настоял на разморозке своих нефтяных доходов на сумму около 6 миллиардов долларов.

По словам адвоката одного из американских заключенных переговоры шли более двух лет. За это время удалось согласовать меру пресечения в виде домашнего ареста для пяти человек. Он назвал это достижение "важным событием". 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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