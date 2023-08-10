Reuters: перед судом предстали помощники Дональда Трампа Де Оливейра и Наута

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По уголовному делу о ненадлежащем обращении с секретной документацией перед судом предстали помощники бывшего главы Белого дома Дональда Трампа Карлос Де Оливейра и Уолт Наута.

Фото: AFP

По данным корреспондентов информагентства Reuters, экс-управляющий резиденцией бывшего президента Соединённых Штатов в Мар-а-Лаго Де Оливейра предпочёл воздержаться от ответа на вопрос о своей виновности. Он аргументировал отказ отсутствием в штате Флорида адвоката с лицензией.

Наута заявил в свою очередь о том, что считает безосновательными предъявленные ему обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий для проведения следственных мероприятий.