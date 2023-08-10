Свыше 47% опрошенных японцев не одобряют политику правительства

2:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Свыше 47% жителей Японии выразили недовольство политикой, которую проводит текущее правительство страны. Этот показатель является самым высоким с момента назначения Фумио Кисиды на пост премьер-министра в ноябре 2021 года. По данным, предоставленным агентством Jiji на основе результатов опроса общественного мнения, прошедшего недавно, доля жителей Японии, не одобряющих действия властей, возросла с начала июля до начала августа на 8,1 процентного пункта, достигнув 47,4%. В то же время количество респондентов, поддерживающих политику правительства, уменьшилось на 4,2 процентных пункта и составило 26,6%.

Фото: pixabay.com

Среди основных причин, по которым участники опроса выразили свое недовольство, на первом месте стоит отсутствие перспектив (28,8%). Также значительную долю составило несогласие с общим политическим курсом (21,4%) и недоверие к действиям премьер-министра (17,2%). Влияние на настроения жителей оказали также случаи утечек личных данных и проблемы с оплатой медицинских услуг через медицинскую страховку. Население считает, что эти трудности связаны с решением властей объединить функции удостоверения личности и медицинской страховки в одной карте.

Агентство отмечает, что рейтинг одобрения действий правительства падает уже третий месяц подряд. Этот показатель приближается к минимальному значению, установленному в январе 2023 года во времена правления Кисиды (26,5%). Опрос был проведен по всей Японии среди 2 тыс. респондентов, достигших возраста 18 лет и старше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.