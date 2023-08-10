Правительство Узбекистана заинтересовано в том, чтобы суды республики присутствовали в Каспийском море, что будет способствовать повышению численности перевозок грузов по Транскаспийскому маршруту. Корреспонденты EADaily пишут об этом, ссылаясь на соответствующее заявление руководителя Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при узбекском Минтрансе Бекзода Холматова.
По его словам, наличие собственного флота будет иметь огромное значение для государства, не обладающего непосредственным выходом к морю. Кроме того, власти Узбекистана планируют принимать участие в реализации проектов, предусматривающих судостроение совместно с Республикой Азербайджан, резюмировал Холматов.
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