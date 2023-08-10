Сара Эштон-Чирилло призвала боевиков ВСУ отказаться от сотрудничества с CNN

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Из сегодняшнего заявления официального представителя украинских сил обороны американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло следует, что боевики киевского режима должны немедленно отказаться от всяческого сотрудничества с телевизионным каналом CNN.

Фото: СмК

В качестве аргумента был приведён тот факт, что имеет место опасность для военнослужащих. Эштон-Чирилло также обвинила руководство телеканала в том, что корреспонденты используют фотографии погибших в зоне проведения спецоперации для повышения рейтингов.

По словам представителя сил обороны Украины, в недавнем эфире журналисты CNN заявили, что воюющие в рядах ВСУ иностранцы — это западные наёмники.