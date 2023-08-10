Экс-разведчик ВС США Риттер: российские военные мастерски вывела из строя всю украинскую ПВО

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Украинские системы ПВО уже почти полностью выведены из строя благодаря методичным действиям российских военных. На это обратил внимание бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Фото: news-front.info

"Российские военные вывели из строя каждую отдельную систему ПВО, а затем легко наносили удары по установленным целям", — сказал Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.

Офицер напомнил, что Запад прислал Киеву самые современные системы ПВО. Однако Киев не смог объединить их в единую целостную систему, они размещались по отдельности, и ВС РФ их без труда вывели из строя.

И теперь Россия реализует самую эффективную операцию по ликвидации ПВО противника из тех, которые только видел современный мир, добавил Риттер.