Ермак: военно-политические власти Украины и США детально рассмотрели ситуацию на фронте

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Киевский режим детально обсудил с военно-политическими властями Соединённых Штатов текущую ситуацию на линии фронта, а также положение дел в сфере оборонной поддержки, следует из сообщения, опубликованного сегодня в Телеграм-канале руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Фото: Фейсбук

По его словам, командование ВСУ ознакомило официальных представителей Вашингтона с тем, как развиваются события в рамках военной спецоперации. Основное внимание украинская сторона сфокусировала на потребностях оборонных сил, уточнил Ермак.