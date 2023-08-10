Киевский режим детально обсудил с военно-политическими властями Соединённых Штатов текущую ситуацию на линии фронта, а также положение дел в сфере оборонной поддержки, следует из сообщения, опубликованного сегодня в Телеграм-канале руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
По его словам, командование ВСУ ознакомило официальных представителей Вашингтона с тем, как развиваются события в рамках военной спецоперации. Основное внимание украинская сторона сфокусировала на потребностях оборонных сил, уточнил Ермак.
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