Генерал Ретунский: у ВКС России есть всё, чтобы "приблизить" самолёты к Украине

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12 августа в России отметят День ВВС. Праздник многие военные авиаторы встретят в боевой обстановке, в условиях проведения. РФ совершает пуски ракет в основном с дальнего расстояния. Экс-командующий авиацией Московского округа ВВС и ПВО, экс-командующий 16-й воздушной армией, заслуженный военный лётчик РФ генерал-лейтенант Валерий Ретунский объяснил, чем обусловлены действия России, а также пояснил, как "приблизиться" к Украине.

Фото: mil.ru

Эксперт сообщил, что в начале СВО Россия начала применять авиацию, как это было написано в учебниках, и понесла потери. Позже ситуация изменилась. Ретунский считает, что каждый специалист должен находиться на своем месте.

"Лётчик не должен командовать танкистами. А танкист, пусть даже самый уважаемый, — лётчиками", — рассказал специалист.

Ретунский указал, что для избежания потерь проще всего запретить летать за линию фронта, то есть применять авиацию только издалека.

"Отсюда и "длинная рука", которая запускает с Каспия ракеты, чтобы не попасть в зону обнаружения, захвата и пуска ПВО противника. То есть оттуда, где она вообще не светится на экранах ПВО", — поделился военный лётчик.

Ретунский отмечает, что конкретные боевые действия всегда диктуют свои условия и корректируют принятые решения. Важно грамотно планировать применение авиации в условиях сильного противодействия ПВО противника на поле боя.

У России имеется всё необходимое для этого: от организации взаимодействия родов войск до выделения специальных авиационных сил и средств.

"На линии фронта для работы авиационной составляющей выбирается полоса. Для пролёта авиации она предварительно обрабатывается всеми возможными средствами. Там ставятся помехи радарам ПВО, наносятся удары ракетами на максимальную глубину, артиллерия бьёт по выявленным разведкой позициям противника", — описал картину лётчик.

Затем следуют авиационные демонстративные группы, которые вскрывают местоположение ПВО противника, не входя в зону противовоздушной обороны. С данной задачей могут справиться, например, ракеты-мишени или беспилотники.

Далее идут группы уничтожения систем ПВО с противорадиолокационными ракетами "воздух-РЛС" и "ослепляют" систему противовоздушной обороны. Одновременно работает армейская авиация, подавляющая на земле расчёты ПЗРК. Далее в работу включаются основные ударные авиагруппы, каждая из которых бьёт по назначенным целям. Эффект от ударов достигается из-за внезапности.