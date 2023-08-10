Представитель ЕС Петер Стано: страны G20 призывали надавить на Россию по зерновой сделке

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Петер Стано выступил сегодня с заявлением, в котором подтвердил отправку некоторыми государствами писем с призывами к оказанию давления на Кремль, чтобы Россия продолжила участвовать в зерновой сделке.

Фото: hotgeo.ru

Стано проинформировал об этом на брифинге Еврокомиссии. Он акцентировал внимание на том, что письма не требовали ответов к какому-то определённому времени. Отправляли их, по словам Стано, в рамках мер Евросоюза, направленных на регулирование международной деятельности.