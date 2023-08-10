Граждане Великобритании вынуждены стоять в долгих очередях, чтобы получить необходимую медицинскую помощь: число ожидающих доходит до 7,6 миллионов человек. Такова статистика в отчёте Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии.
Это высший показатель с августа 2007 года. И причина тому — бурные забастовки медработников за последние месяцы из-за падения зарплат. NHS сообщает, что только за три дня недовольств отказались работать врачи-интерны, что привело к переносу более 106 тыс. приемов и операций.
"До настоящего момента около 778 тыс. приемов в больницах в системе NHS были отменены из-за забастовок".
Добавим, что главными участниками общественных стачек также являются железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и многие другие.
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