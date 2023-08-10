Более 7,5 млн жителей Великобритании стоят в очереди на получение врачебной помощи

Граждане Великобритании вынуждены стоять в долгих очередях, чтобы получить необходимую медицинскую помощь: число ожидающих доходит до 7,6 миллионов человек. Такова статистика в отчёте Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии.

Фото: vikivisa.ru

Это высший показатель с августа 2007 года. И причина тому — бурные забастовки медработников за последние месяцы из-за падения зарплат. NHS сообщает, что только за три дня недовольств отказались работать врачи-интерны, что привело к переносу более 106 тыс. приемов и операций.

"До настоящего момента около 778 тыс. приемов в больницах в системе NHS были отменены из-за забастовок".

Добавим, что главными участниками общественных стачек также являются железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и многие другие.