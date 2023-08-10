Руководство НАТО серьёзно обеспокоено из-за провалившейся украинской кампании. Чтобы сохранить "лицо", альянс готовит второй фронт и активизацию на западном направлении, считает российский сенатор Ольга Ковитиди.
Она заявила, что НАТО накапливает войска рядом с Союзным государством. Как пояснила сенатор, антироссийская коалиция, возглавляемая Вашингтоном, планирует реализовать милитаристские намерения.
"Провалившееся украинское контрнаступление всерьёз обеспокоило НАТО", — подчеркнула Ковитиди в беседе с РИА Новости.
По её словам, Варшава, укрепляющая западный фланг, хочет провести "мягкую" оккупацию западных регионов Украины. Кроме того, она обратила внимание на усиление НАТО благодаря членству Финляндии в альянсе. Политик уточнила, что безопасность РФ находится под угрозой.
Только к границам Союзного государства переброшены 360 тысяч иностранных военных с техникой, самолётами и вертолётами, резюмировала Ковитиди.
Ранее руководитель МО РФ Сергей Шойгу сообщил о о кратном росте угроз военной безопасности России с запада и северо-запада.
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