Сенатор Ковитиди: в НАТО серьёзно обеспокоены неудачами украинского контрнаступления

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководство НАТО серьёзно обеспокоено из-за провалившейся украинской кампании. Чтобы сохранить "лицо", альянс готовит второй фронт и активизацию на западном направлении, считает российский сенатор Ольга Ковитиди.

Фото: Министерство обороны Украины

Она заявила, что НАТО накапливает войска рядом с Союзным государством. Как пояснила сенатор, антироссийская коалиция, возглавляемая Вашингтоном, планирует реализовать милитаристские намерения.

"Провалившееся украинское контрнаступление всерьёз обеспокоило НАТО", — подчеркнула Ковитиди в беседе с РИА Новости.

По её словам, Варшава, укрепляющая западный фланг, хочет провести "мягкую" оккупацию западных регионов Украины. Кроме того, она обратила внимание на усиление НАТО благодаря членству Финляндии в альянсе. Политик уточнила, что безопасность РФ находится под угрозой.

Только к границам Союзного государства переброшены 360 тысяч иностранных военных с техникой, самолётами и вертолётами, резюмировала Ковитиди.

Ранее руководитель МО РФ Сергей Шойгу сообщил о о кратном росте угроз военной безопасности России с запада и северо-запада.