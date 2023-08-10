Военные неудачи Киева сеют раздор среди украинцев, и способствуют перемене настроений в стране. Теперь о единении среди населения не идёт и речи, граждане Украины испытывают разочарование, сообщает газета The Washington Post.
"Провалы ВСУ привели к тому, что раньше люди были едины, они вызывались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам, а теперь возникает чувство коллективного разочарования", — сказано в статье.
Авторы напомнили, что Киев предпочитает скрывать информацию о потерях ВСУ, однако достоверно известны случаи, когда украинские бойцы воюют на линии соприкосновения всего несколько дней.
Опытные украинские военнослужащие и те, кто был ранен в зоне СВО, выступают с критикой властей за то, что те отправляют на передовую неподготовленных бойцов и не проводят своевременную ротацию. Также, пока одни украинцы находятся под огнём в окопах, другие веселятся в ресторанах и барах, что тоже рождает недовольство.
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