WP: среди украинцев зреет раскол из-за неудач Киева на передовой

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Военные неудачи Киева сеют раздор среди украинцев, и способствуют перемене настроений в стране. Теперь о единении среди населения не идёт и речи, граждане Украины испытывают разочарование, сообщает газета The Washington Post.

Фото: Тimesnews

"Провалы ВСУ привели к тому, что раньше люди были едины, они вызывались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам, а теперь возникает чувство коллективного разочарования", — сказано в статье.

Авторы напомнили, что Киев предпочитает скрывать информацию о потерях ВСУ, однако достоверно известны случаи, когда украинские бойцы воюют на линии соприкосновения всего несколько дней.

Опытные украинские военнослужащие и те, кто был ранен в зоне СВО, выступают с критикой властей за то, что те отправляют на передовую неподготовленных бойцов и не проводят своевременную ротацию. Также, пока одни украинцы находятся под огнём в окопах, другие веселятся в ресторанах и барах, что тоже рождает недовольство.