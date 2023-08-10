МО Турции поддерживает контакты с ООН, Россией и Украиной по Черноморской инициативе

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Турция продолжает работать над возобновлением зерновой сделки: министерство национальной обороны страны продолжает устанавливать контакты по урегулированию вопроса с представителями ООН, России и Украины. Подробностями делится телеканал TRT.

Фото: rtvi.com

"Наши контакты, направленные на продолжение Черноморской зерновой инициативы … продолжаются с эмиссарами ООН, России и Украины в координации с МИД".

Анкара, в свою очередь, надеется, что приостановленное международное соглашение в скором времени будет вновь осуществлять поставки зерна.

МИД РФ ранее прокомментировало приостановление Черноморской инициативы, сказав, что Москва готова вернуться к реализации договорённостей при условии если другие страны выполнят все зафиксированные решения.