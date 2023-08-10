Белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил в Минск президента Бразилии Лулу да Силву. Телеграм-канал "Пул первого" сообщает о том, что президент республики проинформировал об этом в ходе переговоров с бразильским послом.
Лукашенко намерен детально обсудить со своим бразильским коллегой дорожную карту, а также план дальнейших взаимоотношений государств, говорится в сообщении.
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