Лукашенко пригласил на переговоры бразильского коллегу Лулу да Силву

0:26 Your browser does not support the audio element. Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил в Минск президента Бразилии Лулу да Силву. Телеграм-канал "Пул первого" сообщает о том, что президент республики проинформировал об этом в ходе переговоров с бразильским послом.

Фото: www.vesti.ru

Лукашенко намерен детально обсудить со своим бразильским коллегой дорожную карту, а также план дальнейших взаимоотношений государств, говорится в сообщении.