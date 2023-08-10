Секретарь СНБО Данилов: проведение выборов на Украине во время конфликта несправедливо

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил сегодня с заявлением о том, что проводить выборы в ходе вооружённого конфликта будет несправедливо. Политик аргументировал своё мнение том, что сделать волеизъявление смогут в таких условиях не все граждане государства, сообщают корреспонденты "Украинской правды".

Фото: Телеграм

В процессе ведения боевых действий возникает огромное множество вопросов относительно проведения выборов, подчеркнул Данилов.