НАПК Украины: компания Bаcardi внесена в список международных спонсоров войны

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Официальные представители украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) опубликовали в своём Телеграм-канале сообщение о том, что производитель алкогольной продукции Bacardi Limited внесён в перечень "международных спонсоров войны".

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Причиной такого решения в НАПК назвали сотрудничество бермудской компании с Российской Федерацией. Агентство акцентировало внимание на том, что Bаcardi не прекращает ведение бизнеса в РФ и активно занимается поиском новых сотрудников на её территории.