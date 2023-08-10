Официальные представители украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) опубликовали в своём Телеграм-канале сообщение о том, что производитель алкогольной продукции Bacardi Limited внесён в перечень "международных спонсоров войны".
Причиной такого решения в НАПК назвали сотрудничество бермудской компании с Российской Федерацией. Агентство акцентировало внимание на том, что Bаcardi не прекращает ведение бизнеса в РФ и активно занимается поиском новых сотрудников на её территории.
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