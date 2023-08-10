Украинский фотограф Юлия Елинецкая опубликовала серию снимков главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его новой возлюбленной Светланы Павелецкой. Романтическая фотосессия проходила у пары дома.
"Я к вам с историей о любви. Света, Дима и Марик", — подписала снимки фотограф в своих социальных сетях.
Подписчики оценили обстановку в квартире украинского министра и отметили, что все деньги идут явно не помощь фронту.
Кулеба сообщил о романе с Павелецкой в 2023 году. Он подчеркнул, что живёт вместе с возлюбленной уже на протяжении года.
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