Венгерский эксперт Штир: Россия может спокойно вести СВО два-три года, ВСУ столько не выдержат

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Вооружённые силы РФ, согласно оценкам экспертов, могут спокойно вести спецоперацию в текущем темпе ещё на протяжении двух-трёх лет, однако армия Украины столько не выдержит. Такое мнение выразил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Фото: mil.ru

По его словам, Россия получает превосходство из-за большого запаса живой силы, которого нет у киевского режима.

"Я не верю, что Украина два-три года выдержит", — отметил Штир в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что Запад не сократит военную поддержку Киева до президентской гонки в 2024 году. При этом эксперт подчеркнул: контрнаступление ВСУ не привело к какому-либо успеху. Штир усомнился в способности украинских войск форсировать Днепр. Однако журналист не исключил, что под давлением Запада Киев пойдёт на "необоснованные" действия в зоне конфликта.