Россия и Сейшелы ведут переговоры по увеличению количества прямых рейсов

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Туристические ведомства России и Сейшельских островов активно обсуждают возможность увеличения количества прямых рейсов. Нам данный момент граждане РФ всё чаще посещают восточноафриканскую страну.

Фото: ru.freepik.com

"С учетом стабильного роста туристического потока на данном направлении вопрос увеличения количества рейсов рассматривается в настоящее время профильными ведомствами двух стран".

Рост туристического потока по большей части связан с заключением в 2015 году договора, отменяющего визовый въезд в двустороннем порядке.

Уточняется, что за 2022 год Сейшелы посетили порядка 30-и тысяч россиян.