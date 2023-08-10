Туристические ведомства России и Сейшельских островов активно обсуждают возможность увеличения количества прямых рейсов. Нам данный момент граждане РФ всё чаще посещают восточноафриканскую страну.
"С учетом стабильного роста туристического потока на данном направлении вопрос увеличения количества рейсов рассматривается в настоящее время профильными ведомствами двух стран".
Рост туристического потока по большей части связан с заключением в 2015 году договора, отменяющего визовый въезд в двустороннем порядке.
Уточняется, что за 2022 год Сейшелы посетили порядка 30-и тысяч россиян.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".