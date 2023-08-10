Дальнейшие поставки западного оружия на Украину только затягивают боевые действия, а не способствует решению конфликта. Об этом сообщил лидер крупной оппозиционной партии Smer, экс-премьер Словакии Роберт Фицо.
"Мы все знаем, что можем отправить на Украину оружие всего мира, но у этого конфликта нет военного решения. Поддержка этого конфликта даёт уверенность только в гибели людей с обеих сторон", — указал он в социальных сетях.
Фицо подчеркнул: новому правительству Словакии следует пересмотреть подход к российско-украинскому противостоянию, которое на самом деле является конфликтом между Вашингтоном и Москвой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".