Экс-премьер Словакии Фицо: вооружение Украины продлевает конфликт с Россией

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Дальнейшие поставки западного оружия на Украину только затягивают боевые действия, а не способствует решению конфликта. Об этом сообщил лидер крупной оппозиционной партии Smer, экс-премьер Словакии Роберт Фицо.

"Мы все знаем, что можем отправить на Украину оружие всего мира, но у этого конфликта нет военного решения. Поддержка этого конфликта даёт уверенность только в гибели людей с обеих сторон", — указал он в социальных сетях.

Фицо подчеркнул: новому правительству Словакии следует пересмотреть подход к российско-украинскому противостоянию, которое на самом деле является конфликтом между Вашингтоном и Москвой.