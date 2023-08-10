Американская корпорация Microsoft оказывает поддержку киевскому режиму и совершает действия, вредящие Москве. Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя МИД РФ Михаила Галузина.
Замминистра иностранных дел назвал Microsoft одной из компаний, запятнавших себя антироссийской риторикой и конкретными действиями во вред Кремлю.
Галузин акцентировал внимание на том, что корпорация из Соединённых Штатов с момента начала СВО не прекращает оказывать различную поддержку Украине под предлогом необходимости укреплять её кибероборону.
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