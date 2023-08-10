Замглавы МИД России Галузин: Microsoft оказывает поддержку Украине и вредит России

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Американская корпорация Microsoft оказывает поддержку киевскому режиму и совершает действия, вредящие Москве. Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя МИД РФ Михаила Галузина.

Фото: РБК

Замминистра иностранных дел назвал Microsoft одной из компаний, запятнавших себя антироссийской риторикой и конкретными действиями во вред Кремлю.

Галузин акцентировал внимание на том, что корпорация из Соединённых Штатов с момента начала СВО не прекращает оказывать различную поддержку Украине под предлогом необходимости укреплять её кибероборону.