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Посольство России в Эфиопии: ситуация в стране под контролем

0:55
Мир

Правительство Эфиопии после многочисленных противостояний между ополченцами и проправительственных сил взяла в штате Амхара взяло под контроль внутриполитическую обстановку. Как сообщает российское диппредставительство, ситуация начинает стабилизироваться.

Посольство России в Эфиопии: ситуация в стране под контролем
Фото: business-gazeta.ru

"В целом обстановка в стране находится под полным контролем властей, — указали в посольстве. — Диппредставительство продолжает работать в обычном режиме".

Посольство России проинформировало, что гражданам РФ, которые находятся на территории африканского штата, ничего не угрожает. Однако всё же рекомендуется воздержаться от поездок до момента полного урегулирования конфликта.

Напомним, ранее, 4 августа, власть ФДРЭ приняло решение ввести в штате Амхара режима ЧП по причине обострившейся общественно-политической обстановки

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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