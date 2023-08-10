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На Международной выставке продуктов питания и напитков во Вьетнаме приняли участие более 20 компаний РФ

2:41
Мир

В городе Хошимине началась 27-я Международная выставка продуктов питания и напитков, известная как Vietfood & Beverage, в которой принимают участие более 20 российских производителей продуктов питания.

На Международной выставке продуктов питания и напитков во Вьетнаме приняли участие более 20 компаний РФ
Фото: digstraksi.com

Сделано в России

В центре внимания — коллективная экспозиция "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром. Эта необычная экспозиция является одним из девяти самобытных национальных павильонов, развернутых на выставке в этом году. Среди других стран-участниц — Индия, Польша, Республика Корея, Греция, Япония, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.

В этом павильоне площадью более 340 кв. м российские предприятия с гордостью демонстрируют ассортимент своих лучших предложений. Среди них — изысканные соусы, специи и приправы, икра, морские деликатесы, соки, алкогольные напитки, овощные консервы, биологически активные добавки, шоколад, кондитерские изделия, мясо, сыры, фруктовые и плодово-ягодные пюре, паштеты и множество других деликатесных продуктов питания.

Соединяя предприятия и вкусы

Выставка служит динамичной платформой для развития перспективных партнёрских отношений и сотрудничества между предприятиями, производителями и дистрибьюторами в сфере производства продуктов питания. Она не только способствует налаживанию связей внутри страны, но и выходит на международный уровень, способствуя тем самым расширению глобальных цепочек поставок.

Грандиозная витрина кулинарного разнообразия

На выставочной площадке собрано около 800 стендов, представляющих около 700 компаний и предприятий из 20 стран мира. Панорама предложений поистине поражает воображение и включает в себя обширный ассортимент продукции. Начиная от потребительских товаров, таких как продукты питания, напитки, БАДы, фармацевтические препараты, функциональные продукты питания, морепродукты, и заканчивая оборудованием, необходимым для производства, упаковки и сохранения продуктов питания.

Развитие международных отношений

Помимо выставочных стендов, российские участники активно участвуют в организации целевых встреч и переговоров с представителями международных компаний и торговых организаций. Эти встречи направлены на развитие взаимовыгодных отношений в сфере кулинарной индустрии, подчеркивая стремление к гармонизации российских вкусов с мировыми гастрономическими тенденциями.

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Хошимин (Сайгон). Самый современный город Вьетнама
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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