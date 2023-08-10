Михаил Евдокимов, новоиспеченный посол России в Азербайджане, прибыл с официальным визитом в республику, чтобы вручить ее президенту Ильхаму Алиеву верительную грамоту. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского лидера.
"10 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в нашей стране Михаила Евдокимова".
Напомним, ранее, 18 июля, состоялась деловая встреча между Евдокимовым и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Политики успели обсудить дальнейшее развитие дружественных связей между Москвой и Баку.
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