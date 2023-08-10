В Федеральном суде Соединённых Штатов принято решение об отмене запрета на владение оружием наркоманами. По информации корреспондентов Reuters, такой вердикт был вынесен в связи с уголовным делом Патрика Дэниэлса, задержанного в личном автомобиле с полуавтоматической винтовкой и пистолетом. На полу лежали окурки с марихуаной.
Американец признался сотрудникам правоохранительных органов в том, что употреблял наркотические вещества иногда. Суд приговорил Дэениэлса к четырём годам тюремного заключения.
Между тем, судья Федерального суда акцентировал внимание на Второй поправке Конституции США, защищающей право американцев на ношение пистолетов в общественных местах в целях самообороны.
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