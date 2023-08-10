Reuters: федеральный суд США отменил запрет на владение оружием наркоманами

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

В Федеральном суде Соединённых Штатов принято решение об отмене запрета на владение оружием наркоманами. По информации корреспондентов Reuters, такой вердикт был вынесен в связи с уголовным делом Патрика Дэниэлса, задержанного в личном автомобиле с полуавтоматической винтовкой и пистолетом. На полу лежали окурки с марихуаной.

Фото: Правда.Ру

Американец признался сотрудникам правоохранительных органов в том, что употреблял наркотические вещества иногда. Суд приговорил Дэениэлса к четырём годам тюремного заключения.

Между тем, судья Федерального суда акцентировал внимание на Второй поправке Конституции США, защищающей право американцев на ношение пистолетов в общественных местах в целях самообороны.