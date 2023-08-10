Глава МИД Украины Кулеба: для переговоров с Москвой нужен творческий подход

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности "определённого творческого подхода" для начала переговоров с РФ.

Фото: eurointegration.com.ua

По его словам, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский никогда не встретятся за одним столом.

При этом он добавил, что с помощью дипломатии можно "вести дела непрямым путём". Как напомнил министр, соглашения по зерновой сделке, в которой участвовала Москва, помогли заключить лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Прямых договорённостей с РФ никогда не существовало, уточнил глава МИД.

"Нам нужен определённый творческий подход, чтобы найти решения", — сказал Кулеба в беседе с Corriere della Sera.

Он обратил внимание на отсутствие подходящих условий для переговорного процесса, однако пообещал искать способы урегулирования проблем.