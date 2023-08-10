Украинский пленный Романюк: на Украине уже кончились мужчины, люди хотят мира с Россией

Практически все молодые люди на Украине либо погибли на фронте, либо сбежали за границу от мобилизации, сообщил попавший а августе в плен военнослужащий ВСУ Юрий Романюк.

Фото: https://regnum.ru/

По его словам, большинство украинцев хотят прекращения боевых действий любой ценой.

"С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу?" — задал Романюк риторический вопрос в беседе с РИА Новости.

К тому же, пояснил он, многие граждане Незалежной не испытывают вражды к россиянам. Пленный признался, что несколько лет работал вахтовым методом на русском севере, и сталкивался с исключительно хорошим отношением.

Такой же приём, отметил Романюк, ждал его и в донецком плену.

"Мы на них автоматы направляли, а они нас кормят-поят. Я пришёл с автоматом, и они ещё лояльно к нам относятся", — подчеркнул он.

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