Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис позорит военную форму, произнося фразу "Слава Украине". Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети.
Ранее адмирал в отставке обвинил в своём микроблоге сенатора Томми Табервилля в "ошибочных суждениях" о ходе украинского конфликта". Также он добавил, что победу Киева Штаты расценили бы как "чудо над Крымом", и завершил публикацию словами "Слава Украине".
Риттер обратился к адмиралу и напомнил ему, что это боевой клич нацистов, который широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время Второй мировой войны.
По мнению разведчика, это делает Ставридиса сторонником нацизма.
"Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили", — заключил офицер.
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