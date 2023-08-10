Экс-разведчик Риттер осудил адмирала США за слова об Украине: "Вы позорите форму"

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Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис позорит военную форму, произнося фразу "Слава Украине". Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети.

Фото: https://www.globaldispatchespodcast.com/episode-48-admiral-james-stavridis/

Ранее адмирал в отставке обвинил в своём микроблоге сенатора Томми Табервилля в "ошибочных суждениях" о ходе украинского конфликта". Также он добавил, что победу Киева Штаты расценили бы как "чудо над Крымом", и завершил публикацию словами "Слава Украине".

Риттер обратился к адмиралу и напомнил ему, что это боевой клич нацистов, который широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время Второй мировой войны.

По мнению разведчика, это делает Ставридиса сторонником нацизма.

"Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили", — заключил офицер.