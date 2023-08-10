Военные мятежники, которые захватили власть в Нигере, сообщили, что сформировали новое правительство.
По словам председателя Национального совета спасения родины Абдурахмана Тчиани, такой способ управления государством станет переходным.
"В состав правительства вошли 20 министров — военные и гражданские лица", — говорится в сообщении Тчиани.
Назначены временные министры финансов, национальной обороны, внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления, МИД и многие другие.
Когда в Нигере мятежники намерены сформировать постоянное правительство, не сообщается.
Ранее Вашингтон потребовал немедленно освободить свергнутого президента страны Мохамеда Базума и вернуть ему законную власть.
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