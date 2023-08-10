Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, сменяющий губернаторов 57 провинций страны из 81. Ранее турецкий лидер лишил постов большинство глав управлений безопасности в регионах.
Соответствующие распоряжение Эрдогана опубликовала правительственная газета Resmi Gazete.
В указе не сообщается о причинах перестановок, но они не затрагивают губернаторов Анкары и Стамбула. По мнению оппозиционных политиков, такое решение президент принял по результатам проведённых накануне заседаний кабинета министров и Совета нацбезопасности Турции.
Ранее стало известно, что турецкие власти ведут переговорный процесс с ООН и западными странами, стараясь удовлетворить требования России по зерновой сделке.
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