Resmi Gazete: одним указом Эрдоган сменил большинство губернаторов в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, сменяющий губернаторов 57 провинций страны из 81. Ранее турецкий лидер лишил постов большинство глав управлений безопасности в регионах.

Фото: www.gazeta.ru

Соответствующие распоряжение Эрдогана опубликовала правительственная газета Resmi Gazete.

В указе не сообщается о причинах перестановок, но они не затрагивают губернаторов Анкары и Стамбула. По мнению оппозиционных политиков, такое решение президент принял по результатам проведённых накануне заседаний кабинета министров и Совета нацбезопасности Турции.

Ранее стало известно, что турецкие власти ведут переговорный процесс с ООН и западными странами, стараясь удовлетворить требования России по зерновой сделке.