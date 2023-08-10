Open Democracy: западные инструкторы не могут подготовить солдат ВСУ

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Украинские боевики, которых готовят за границей, пожаловались, что западные инструкторы плохо понимают, как проходят реальные бои и "с кем имеют дело" в противниках.

Фото: rusvesna.su

По их словам, они совсем не подготовлены к реалиям конфликта.

"Западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится иметь дело, сетуют украинские солдаты. Они недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Россией", — цитирует боевиков ВСУ Open Democracy.

За пример западные инструкторы берут конфликты на Ближнем Востоке, не учитывая особенности подготовки российских войск. Кроме того, во главу угла ставят "зачистку помещений", тогда как реальные бои в СВО проходят на открытой местности.