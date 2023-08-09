Чрезвычайный саммит экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), планируемое в Абудже, будет который раз посвящен напряженной ситуации в Нигере.
Ожидается, что представители объединения сформируют последующие шаги по урегулированию мятежа, который ранее упразднил конституционных порядок и лишил президента страны Мохамеда Базума всех полномочий.
"Лидеры ECOWAS рассмотрят и обсудят политическую ситуацию и последние события в Нигере во время саммита".
Лидер Нигерии Бола Тинубу станет председателем встречи.
Напомним, что крайний саммит состоялся 30 июля, результатами которого стали введенные санкции против мятежников властей в Ниамее. Они сформировали Национальный совет спасения родины (НССР).
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