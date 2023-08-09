Украина может остаться без Одессы, Николаева, Харькова и Сум из-за того, что НАТО стремится расширить своё влияние на восток. Так считает итальянский журналист Алессандро Орсини.
"Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. Украина может потерять контроль над несколькими городами. Речь идет о Харькове, Сумах, Николаеве и Одессе", — написал Орсини в материале для газеты IL Fatto Quotidiano.
Именно расширение границ Альянса стало причиной того, что Россия увеличила территорию проведения спецоперации на Украине, считает автор. Также Москву вынудили скорректировать зону ведения СВО из-за того, что членом НАТО стала Финляндия, а поставки вооружения были продолжены Западом в ещё большем объёме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.