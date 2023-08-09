IFQ: из-за расширения НАТО Украина может лишиться Харькова и ещё четырёх городов

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Украина может остаться без Одессы, Николаева, Харькова и Сум из-за того, что НАТО стремится расширить своё влияние на восток. Так считает итальянский журналист Алессандро Орсини.

Фото: https://news-kharkov.ru/society/2022/10/11/21055.html

"Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина. Украина может потерять контроль над несколькими городами. Речь идет о Харькове, Сумах, Николаеве и Одессе", — написал Орсини в материале для газеты IL Fatto Quotidiano.

Именно расширение границ Альянса стало причиной того, что Россия увеличила территорию проведения спецоперации на Украине, считает автор. Также Москву вынудили скорректировать зону ведения СВО из-за того, что членом НАТО стала Финляндия, а поставки вооружения были продолжены Западом в ещё большем объёме.