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В Германии хотят выдвинуть требование Украине по сносу памятников Бандере*

1:54
Мир

Депутат Бундестага Германии, представитель Левой партии Гезине Летч, обратилась к правительству ФРГ с интересующим вопросом: следует ли поручить послу страны на Украине Мартину Егеру инициировать требование к украинскому президенту Владимиру Зеленскому о сносе памятников, связанных с именем Степана Бандеры*, лидера ОУН* (организация, запрещенная в РФ).

В Германии хотят выдвинуть требование Украине по сносу памятников Бандере*
Фото: pixabay.com

В своем запросе, опубликованном Бундестагом, Гезине Летч отметила, что Степан Бандера*, как идейный лидер радикального крыла ОУН, несет ответственность за эпизоды этнически мотивированных изгнаний, произошедших в 1943 году. В результате этих событий погибли десятки тысяч польских мирных жителей.

Запрос депутата Летч вызвал интересное обсуждение в обществе. Многие сторонники исследования исторических фактов призывают к тому, чтобы взглянуть на события прошлого без предвзятости и попытаться разобраться в сложных аспектах их влияния на современность. Демонтаж памятников, связанных с именем Степана Бандеры*, может стать важным шагом на пути к примирению и пониманию между Украиной и Польшей.

Сюзанна Бауманн, представитель правительства ФРГ, дала ответ на данный вопрос в парламенте. Она подчеркнула:

"Посольство Федеративной Республики Германия в Киеве неоднократно подчеркивало, что отвергает любую положительную оценку сотрудничества украинцев с нацистским преступным режимом во Второй мировой войне".

Это подчеркивает негативное отношение Германии к нацистскому режиму и его последствиям.

*лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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